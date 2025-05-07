В России предупредили об ответе в случае атак ВСУ на парад Победы 9 мая

Сенатор Климов предупредил об ответе, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы

Если Украина предпримет попытки сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то Россия ответит, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. О реакции Москвы сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«В таких случаях умные люди в детали не вдаются. Пусть наш враг холодеет от ужаса и думает, что ему прилетит, если, не дай Бог, он на что-то решится. Ответ наш может быть самым разнообразным. В любом случае он будет», — сообщил Климов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил, что, формально воздерживаясь от удара по параду Победы в Москве, президент Украины Владимир Зеленский может нанести удар по российской столице 8 мая.

3 мая Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы в Москве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала его слова классической угрозой террориста международного масштаба.