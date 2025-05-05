«Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать ПВО». На Украине нашли причину не атаковать парад Победы

Экс-командир Айдара назвал Си Цзиньпина причиной не атаковать парад Победы

Экс-командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий назвал причину, которая помешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать грядущий парад Победы в Москве.

Он заявил, что украинские войска не станут наносить удары по российской столице из-за присутствия на мероприятии китайского лидера Си Цзиньпина.

Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду Евгений Дикий бывший командир батальона «Айдар»

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на парад Победы в Москве. В России ответили на угрозу политика, подчеркнув, что Москва предпримет все необходимые меры для безопасности иностранных гостей и устранения угроз со стороны Киева.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России объяснили нежелание Украины атаковать парад Победы в Москве

Киев не станет наносить удары по параду Победы в Москве, так как на фоне этого Россия обретет еще большую поддержку на мировой арене, в особенности со стороны Китая. Своим мнением на этот счет поделилась депутат Госдумы Светлана Журова.

Она заметила, что в ответ на свою провокацию Украина опасается сурового ответа от Китая. Журова не исключила, что в случае угрозы жизни лидера КНР со стороны ВСУ китайская сторона начнет оказывать России мощную военную поддержку, что может обернуться плохими последствиями для украинской армии.

С одной стороны, Украине хотелось бы нанести удар по параду Победы, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность. Но с другой — в Киеве понимают, что тогда Москва получит только больше союзников Светлана Журова депутат Госдумы

Депутат добавила, что в случае, если ВСУ все же организуют нападение 9 Мая, Москва получит поддержку даже тех стран, которые прежде поддерживали нейтралитет в конфликте.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Западе Зеленского раскритиковали за угрозы атаковать парад Победы в Москве

Британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность в том, что дерзкие заявления Зеленского насчет ударов по Москве в день парада Победы являются лишь блефом.

Он подчеркнул, что слова украинского лидера об отсутствии гарантий безопасности для мировых лидеров, которые посетят мероприятие, должны разозлить мировое сообщество и вызвать серьезное осуждение. Тем не менее, по его словам, западные СМИ предпочли замять эту тему.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также раскритиковал заявление президента Украины, назвав его сумасшедшим.

Филиппо назвал выступление Зеленского безрассудным порывом, не исключив, что на этого его сподвигли европейские союзники и, в частности, французский лидер Эммануэль Макрон.