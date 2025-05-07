Стало известно об уведомлении Индией США и России перед атакой на Пакистан

Reuters: Индия уведомила РФ, США, Британию и ОАЭ о проведении операции «Синдур»

Индия уведомила Россию, США, Великобританию, ОАЭ и Саудовскую Аравию перед тем как провести операци. «Синдур». Такую подробность атаки высяснило агентство Reuters.

«Высокопоставленные индийские чиновники побеседовали со своими коллегами в ряде стран, чтобы проинформировать их о шагах, предпринятых Индией», — подтвердили источники агентства.

Уточняется, что консультации с представителями других стран юыли организованы в рамках дипломатических усилий, чтобы разъяснить цели и задачи операции. Индийские власти отметили важность координации действий и обмена актуальными сведениями с ключевыми партнерами.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку «подлой и трусливой».