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22:47, 7 мая 2025Силовые структуры

Суд ликвидировал узбекскую автономию в Москве за нарушение закона

Мосгорсуд ликвидировал узбекскую автономию за нарушение закона по иску Минюста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мосгорсуд ликвидировал региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» по иску Минюста за нарушение закона, об этом сообщает ТАСС.

Организация также исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, в котором она была зарегистрирована в 2015 году.

По информации Минюста России, организация не находится по указанному адресу, а установить место ее фактического нахождения невозможно. Кроме того, устав узбекской автономии противоречит законодательству.

Организация не предоставляет отчеты о своей деятельности в ведомство и документы о расходовании средств, она не отреагировала на неоднократные предупреждения.

В апреле бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов раскрыл экспансионистские цели диаспоры. По его словам, узбекам предстоит культурная «экспансия» в России, становление третьим по численности народом РФ и заселение больших территорий. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в отношении Исмаилова будет инициирована проверка.

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