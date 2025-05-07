Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

СК увеличил сумму вменяемой генералу Кузнецову взятки до 80 млн рублей

Сумма взятки, вменяемая бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову, выросла до 80 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, следствие по делу завершено, защита знакомится с материалами дела.

Генерала задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает. 10 апреля ему продлили арест до 11 мая.

Ранее сообщалось, что замглавы ФТС Елена Ягодкина заявила о непонимании обвинения по делу об акцизах.