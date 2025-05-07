Трамп назвал позором эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном

Президент Трамп: наносимые удары Индией и Пакистаном являются позором

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает позорным удары, наносимые Индией и Пакистаном. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что надеется на «очень скорое» завершение эскалации между сторонами.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

Отмечается, что в результате ударов Вооруженных сил Индии было убито и ранено несколько пакистанских гражданских, в том числе ребенок