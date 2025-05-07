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15:22, 7 мая 2025Экономика

Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

Черновол: На фоне конфликта Индии и Пакистана золото может подешеветь до $3300
Вячеслав Агапов

Фото: Sivaram V / Reuters

Мировые цены на золото могут снизиться на фоне конфликта Индии и Пакистана. Такое развитие событий предсказал в разговоре с РИА Новости сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

По словам эксперта, на фоне новостей об ударах Индии по лагерям террористов стоимость драгоценного металла начала снижаться. На момент написания материала стоимость золота на торгах нью-йоркской биржи Comex опустилась до 3394,29 доллара за тройскую унцию.

«Прямо сейчас наоборот идет снижение... Если цена опустится ниже 3340 долларов, скорее всего, снижение продолжится и до 3300 долларов», — предположил Черновол.

Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане в ночь на 7 мая. Страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов. Видео ночного авиаудара ВВС Индии по Кашмиру, находящемуся под контролем Пакистана, опубликовал телеканал NBC News.

Ранее июньские фьючерсы подорожали до исторического максимума в 3438 долларов. Эксперты пока не видят признаков завершения разгоревшейся золотой лихорадки. Они прогнозируют, что в ближайшее время золото не перестанет пользоваться повышенным спросом. Скажутся напряженная геополитическая ситуация и падение спроса на доллар.

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