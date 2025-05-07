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12:14, 7 мая 2025Путешествия

Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

Более восьми тысяч пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают вылетов в Москву
Алина Черненко

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Более восьми тысяч пассажиров «Уральских авиалиний» оказались в ожидании вылетов в Москву в разных городах России и за рубежом. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы российского перевозчика.

Уточняется, что авиакомпания вынужденно отменила 18 пар рейсов. На запасных аэродромах сейчас находятся 9 самолетов, задержано еще около 40.

В пресс-службе добавили, что пассажирам отмененных рейсов в столицу и из нее предоставят возможность обменять билеты на другие даты или получить полный возврат их стоимости.

Ранее другая российская авиакомпания, «Победа», отменила часть рейсов 7 мая из-за введения ограничений в российских аэропортах. Пассажиров также предупредили, что в указанный период возможны задержки и перенаправления самолетов на запасные аэродромы.

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