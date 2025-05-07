Ульянов оценил сравнение Санду с Зеленским

Не стоит уделять много внимания людям, которые «пытаются выдать себя за комиков». Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.
Так он оценил политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты. Также Ульянов отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети, который сравнил ранее обещавшую не ограничивать в стране использование русского языка и празднование Дня Победы с Владимиром Зеленским.
«Не стоит уделять слишком много внимания людям, которые пытаются выдать себя за комиков», — отметил он.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин согласился с утверждением, что президент Молдавии Майя Санду «играет с огнем». До этого сообщалось, что 9 мая в Молдавии будет отмечаться только День Европы на главной площади столицы республики — Кишенева. На этом месте будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие Майя Санду, члены правительства республики и около 20 посольств стран Европы.