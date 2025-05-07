Ульянов оценил сравнение Санду с Зеленским

Ульянов: Не нужно уделять много внимания тем, кто пытается выдать себя за комика

Не стоит уделять много внимания людям, которые «пытаются выдать себя за комиков». Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

Так он оценил политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты. Также Ульянов отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети, который сравнил ранее обещавшую не ограничивать в стране использование русского языка и празднование Дня Победы с Владимиром Зеленским.

«Не стоит уделять слишком много внимания людям, которые пытаются выдать себя за комиков», — отметил он.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин согласился с утверждением, что президент Молдавии Майя Санду «играет с огнем». До этого сообщалось, что 9 мая в Молдавии будет отмечаться только День Европы на главной площади столицы республики — Кишенева. На этом месте будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие Майя Санду, члены правительства республики и около 20 посольств стран Европы.