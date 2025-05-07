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06:49, 7 мая 2025Россия

Ульянов оценил сравнение Санду с Зеленским

Ульянов: Не нужно уделять много внимания тем, кто пытается выдать себя за комика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Не стоит уделять много внимания людям, которые «пытаются выдать себя за комиков». Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

Так он оценил политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты. Также Ульянов отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети, который сравнил ранее обещавшую не ограничивать в стране использование русского языка и празднование Дня Победы с Владимиром Зеленским.

«Не стоит уделять слишком много внимания людям, которые пытаются выдать себя за комиков», — отметил он.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин согласился с утверждением, что президент Молдавии Майя Санду «играет с огнем». До этого сообщалось, что 9 мая в Молдавии будет отмечаться только День Европы на главной площади столицы республики — Кишенева. На этом месте будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие Майя Санду, члены правительства республики и около 20 посольств стран Европы.

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