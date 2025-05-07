В европейской стране оценили предстоящие убытки из-за отказа от российского газа

Сийярто: Отказ Брюсселя от газа из РФ будет стоить Венгрии 1,5 млрд евро в год

План ЕК по отказу от газа из РФ приведет к росту расходов Венгрии, поэтому Будапешт намерен всеми силами противодействовать реализации такой инициативы. Соответствующее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей этой европейской страны Петера Сийярто цитирует ТАСС.

«Стоимость ежегодного импорта энергоносителей в Венгрию увеличится примерно на 1,5 миллиарда евро, или 600 миллиардов венгерских форинтов», — оценил глава МИД предстоящие убытки, к которым может привести представленный накануне в Страсбурге план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей.

Брюссель намерен реализовать его в части новых газовых контрактов с РФ и спотовых закупок уже в 2025 году, а к концу 2027-го планируется запретить импорт трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов.

Венгрия является одним из наиболее последовательных европейских критиков таких проектов. На фоне этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 6 мая указал, что план «должен быть одобрен квалифицированным большинством голосов, а не единогласно» и не будет продлеваться в случае принятия. «Если одна или несколько стран не будут исполнять закон, то у нас есть процедуры на этот случай», — высказался политик.