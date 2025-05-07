В Китае отреагировали на конфликт между Индией и Пакистаном

МИД Китая: Мы обеспокоены текущей ситуацией в Индии и Пакистане

Китай назвал ракетные удары Индии по территории Пакистана «достойными сожаления» и призвал обе стороны к сдержанности. Об этом стало известно из заявления МИД Китая на сайте ведомства.

«Мы обеспокоены текущей ситуацией. Индия и Пакистан являются и всегда будут соседями друг друга. Они оба являются соседями Китая», — сказано в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что Китай последовательно выступает против всех форм терроризма, и призывает обе стороны сосредоточиться на сохранении мира и стабильности.

Ранее сообщалось, что армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов. Затем Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.