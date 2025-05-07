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14:05, 7 мая 2025Мир

В МИД России отреагировали на избрание нового канцлера Германии

Грушко: Избрание Мерца новым канцлером Германии говорит о системном кризисе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Избрание Фридриха Мерца новым канцлером Германии говорит о системном кризисе в политике страны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Мы внутриполитические события стараемся не комментировать. Но вместе с тем понятно, что эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как и экономика, находится не в лучшем состоянии», — сказал он.

Также Грушко отметил, что нарастающие проблемы внутри ФРГ — как экономические, так и политические — находят отражение в выборе избирателей и расстановке сил в руководстве страны.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.

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