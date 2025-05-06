Члены нового кабмина ФРГ принесли присягу

Члены нового кабмина Германии принесли присягу в парламенте

Члены нового правительства Германии принесли присягу в парламенте страны. Об этом говорится в трансляции на сайте бундестага.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.

До этого председатель немецкого парламента Юлия Клекнер подчеркнула, что Мерц со второй попытки смог заручиться 325 голосами депутатов и тем самым был избран на должность канцлера. В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов вместо необходимых 316.