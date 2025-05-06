Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 6 мая 2025Мир

Члены нового кабмина ФРГ принесли присягу

Члены нового кабмина Германии принесли присягу в парламенте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Члены нового правительства Германии принесли присягу в парламенте страны. Об этом говорится в трансляции на сайте бундестага.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.

До этого председатель немецкого парламента Юлия Клекнер подчеркнула, что Мерц со второй попытки смог заручиться 325 голосами депутатов и тем самым был избран на должность канцлера. В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов вместо необходимых 316.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

    Саратовский аэропорт принял летевшие в Москву самолеты

    Келлог заявил о готовности Киева пойти на 30-дневное перемирие

    Кондиционеры в России резко подорожали

    Лукашенко оценил возможность наступления войны

    Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших к Москве БПЛА

    В постпредстве РФ назвали план по отказу Евросоюза от российского газа саморазрушительным

    В США назвали условие для обеспечения соблюдения перемирия на Украине

    В двух подмосковных городах произошли взрывы

    Трамп пообещал важное заявление 8 или 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости