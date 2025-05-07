В Пакистане проведут заседание Совета национальной безопасности

Geo TV: Премьер-министр созывает заседание Совета национальной безопасности

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созовет заседание Совета национальной безопасности после начала Индией операции «Синдур». Об этом сообщил телеканал Geo TV.

«Враг в очередной раз продемонстрировал свою лживую натуру», — заявил Шариф, добавив, что Пакистан оставляет за собой право «дать мощный ответ на индийскую агрессию».

Министр информации страны Аттаулла Тарар уточнил, что заседание состоится в Исламабаде 7 мая в 10 утра по местному времени (8:00 по мск).

Ранее власти Пакистана приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Это произошло после того, как армия Индии начала «Операцию Синдур», нанеся ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.