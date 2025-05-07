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11:37, 7 мая 2025Интернет и СМИ

В России произошел сбой в работе операторов связи

«Известия»: В Москве произошел сбой в работе операторов связи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В работе операторов связей в Москве произошел сбой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Мегафона».

Российская компания сообщила, что неполадки в работе возникли по независящим от оператора причинам. В «Мегафоне» добавили, что из-за проблем со связью и мобильным интернетом жители Москвы не могут воспользоваться сервисами такси. В компании посоветовали гражданам пользоваться общественным транспортом, если такие трудности возникли.

Ранее мобильные операторы и банки предупредили жителей Москвы о возможных перебоях с интернетом с 7 по 9 мая. Отмечалось, что подобные ограничения могут возникнуть из-за подготовки к праздничным мероприятиям в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая о временных ограничениях в работе мобильного интернета и транспорта предупреждали в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Россиян призывали отнестись к неудобствам с пониманием и доверять только официальным источникам в поиске информации о произошедшем.

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