В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

ВВС США: МБР Sentinel не смогут использовать существующие ракетные шахты

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) LGM-35A Sentinel не сможет использовать существующие ракетные шахты, которые планировали модернизировать. О новой проблеме ракеты сообщил генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Томас Бюссьер в беседе с Breaking Defense.

«Хотя решение еще не принято, мы ожидаем, что Sentinel будет использовать инфраструктуру, преимущественно принадлежащую ВВС, для строительства новых ракетных шахт вместо повторного использования шахт Minuteman III», — сказал представитель ВВС.

Изначально военные планировали реконструировать 450 существующих шахт, построенных для устаревающих ракет Minuteman III. Отмечается, что пересмотр этого решения приведет к значительному росту затрат.

В августе 2024 года издание Wall Street Journal писало, что прогнозируемая стоимость модернизации шахт для новой МБР Sentinel увеличилась на 30 миллиардов долларов. Общая стоимость составила 141 миллиард.