Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:05, 7 мая 2025Наука и техника

В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

ВВС США: МБР Sentinel не смогут использовать существующие ракетные шахты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: U.S. Air Force / Wikimedia

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) LGM-35A Sentinel не сможет использовать существующие ракетные шахты, которые планировали модернизировать. О новой проблеме ракеты сообщил генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Томас Бюссьер в беседе с Breaking Defense.

«Хотя решение еще не принято, мы ожидаем, что Sentinel будет использовать инфраструктуру, преимущественно принадлежащую ВВС, для строительства новых ракетных шахт вместо повторного использования шахт Minuteman III», — сказал представитель ВВС.

Изначально военные планировали реконструировать 450 существующих шахт, построенных для устаревающих ракет Minuteman III. Отмечается, что пересмотр этого решения приведет к значительному росту затрат.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В августе 2024 года издание Wall Street Journal писало, что прогнозируемая стоимость модернизации шахт для новой МБР Sentinel увеличилась на 30 миллиардов долларов. Общая стоимость составила 141 миллиард.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

    Стали известны размеры майских скидок на новые автомобили

    В Индии назвали Пакистан убежищем террористов

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

    Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

    В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

    Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

    Елена Летучая в трусах залезла на коня

    В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости