Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:09, 26 августа 2024Наука и техника

Модернизация ядерного арсенала США подорожала

WSJ: стоимость модернизации шахт под ракеты Sentinel увеличилась

Фото: Mark Olsen / Globallookpress.com

Стоимость модернизации американских ракетных шахт под базирование новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Военно-воздушных сил (ВВС) США LGM-35A Sentinel увеличилась. О подорожании сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Пентагон пересмотрел прогнозируемую стоимость модернизации сотен ядерных ракетных шахт до 141 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов долларов больше по сравнению с оценкой, представленной в январе», — пишет издание.

Отмечается, что прогнозируемый срок службы существующих МБР ядерного арсенала США, которые находятся внутри 450 пусковых шахт, истек.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

В июле стало известно, что разработку МБР Sentinel продолжат несмотря на то, что стоимость программы на 81 процент превзошла первоначальные расчеты. Законодательство США требует сворачивать работы, которые превышают смету на 25 процентов, но значимые для нацбезопасности проекты могут стать исключением.

В марте издание Defense One писало, что летные испытания LGM-35A, которые хотели провести в декабре 2023-го, отложили. Испытания могут провести в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      «Вся Россия здесь». Россияне атаковали соцсети Макрона из-за задержания Дурова. Что они пишут президенту Франции?

      Издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ взяли в плен

      Мишустин назвал один из самых востребованных видов ипотеки

      Кайли Дженнер отгородилась от друзей из-за романа с Тимоти Шаламе

      Россиянин провел восемь лет за решеткой и попросил взыскать с государства 414 миллионов

      Испортивших памятник Жукову в Москве двух женщин осудили

      На Украине оценили степень повреждения Киевской ГЭС

      Команда «Формулы-1» расплатилась с «Уралкалием»

      В России заявили об улучшении качества пшеницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше