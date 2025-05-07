ВВС Индии начали учения на границе с Пакистаном

News18: ВВС Индии начали плановые учения на границе с Пакистаном

Военно-воздушные силы (ВВС) Индии начали учения на границе с Пакистаном. Об этом сообщил телеканал News18.

По информации телеканала, плановые учения начались в Джайсалмере штата Раджастхан на западе страны. Истребители ВВС Индии летают над районом, подчеркивает News18.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

Отмечается, что в результате ударов Вооруженных сил Индии жертвами и пострадавшими стали несколько пакистанских гражданских, в том числе ребенок.