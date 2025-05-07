Раскрыта тайна ломающих Windows обоев рабочего стола

TechSpot: Однотонные обои могли сломать Windows 7 из-за ошибки в ОС

Определенные обои в Windows могли привести к поломке операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание TechSpot.

Одну из тайн ОС от Microsoft раскрыл бывший инженер корпорации Раймонд Чен. По его словам, при определенных условиях установленные в Windows 7 обои рабочего стола могли препятствовать загрузке системы. Как правило, это происходило в случае, если пользователь устанавливал однотонные обои — например, зеленого или синего цвета.

Чен отметил, что сам является фанатом однотонных обоев — он использовал зеленую заливку еще с Windows 95. Инженер объяснил, что после включения компьютера Windows начинает собирать сигналы о готовности от разных компонентов системы и только после этого показывает рабочий стол. Также ОС ждет ответа от компонента, отвечающего за оформление рабочего стола. В случае выбора однотонных обоев Windows могла не получить этого ответа — тогда она приостанавливала загрузку на 30 секунд.

На проблему в своем время обратили внимание специалисты Microsoft. По словам Раймонда Чена, она была устранена в ноябре 2009 года, всего через 5 месяцев после релиза Windows 7.

В 2022 году инженер Microsoft Раймонд Чен рассказал, что песня Rhythm Nation певицы Джанет Джексон могла выводить некоторые ПК из строя. Проблема заключалась в воспроизводимых в треке звуковых частотах, которые могли резонировать с жесткими дисками, работающими на частоте 5400 оборотов в минуту.