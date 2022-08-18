В Microsoft раскрыли ломающую компьютеры песню

Microsoft рассказала о песне, выводящей некоторые компьютеры из строя

Представитель Microsoft раскрыл песню, которая выводила некоторые ПК из строя. Об этом сообщается в блоге для разработчиков на сайте корпорации.

Историей поделился сотрудник компании Раймонд Чен. Специалист рассказал, что однажды один из крупных производителей компьютеров обратил внимание на выход из строя оборудования ряда своей техники. Проведя расследование, инженеры выяснили, что ПК сломались из-за песни американской певицы Джанет Джексон под названием Rhythm Nation.

По словам Чена, проблема заключалась в воспроизводимых в треке звуковых частотах, которые могли резонировать с жесткими дисками, работающими на частоте 5400 оборотов в минуту. В этом случае мог сломаться не только компьютер, на котором непосредственно воспроизводился хит Джанет Джексон, но и находившиеся рядом ПК.

«Производитель решил проблему, добавив в аудиоконвейер специальный фильтр, который обнаруживал и удалял нежелательные частоты во время воспроизведения звука», — отметил представитель Microsoft. Чен пошутил, что не может оценивать художественное качество композиции Джексон, однако уверен, что ее творчество могло быть опасным для ПК.

Ранее международная группа ученых заявила, что при призводстве SSD наносится более сильный ущерб экологии, чем при создании традиционных жестких дисков. Специалисты рекомендовали умеренно использовать твердотельные накопители.