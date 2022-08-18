Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Microsoft раскрыли ломающую компьютеры песню

Microsoft рассказала о песне, выводящей некоторые компьютеры из строя

Кадр: Janet Jackson / YouTube

Представитель Microsoft раскрыл песню, которая выводила некоторые ПК из строя. Об этом сообщается в блоге для разработчиков на сайте корпорации.

Историей поделился сотрудник компании Раймонд Чен. Специалист рассказал, что однажды один из крупных производителей компьютеров обратил внимание на выход из строя оборудования ряда своей техники. Проведя расследование, инженеры выяснили, что ПК сломались из-за песни американской певицы Джанет Джексон под названием Rhythm Nation.

По словам Чена, проблема заключалась в воспроизводимых в треке звуковых частотах, которые могли резонировать с жесткими дисками, работающими на частоте 5400 оборотов в минуту. В этом случае мог сломаться не только компьютер, на котором непосредственно воспроизводился хит Джанет Джексон, но и находившиеся рядом ПК.

«Производитель решил проблему, добавив в аудиоконвейер специальный фильтр, который обнаруживал и удалял нежелательные частоты во время воспроизведения звука», — отметил представитель Microsoft. Чен пошутил, что не может оценивать художественное качество композиции Джексон, однако уверен, что ее творчество могло быть опасным для ПК.

Ранее международная группа ученых заявила, что при призводстве SSD наносится более сильный ущерб экологии, чем при создании традиционных жестких дисков. Специалисты рекомендовали умеренно использовать твердотельные накопители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали вернуть России турбину для «Северного потока»
Стало известно состояние российского танка после прямого попадания Javelin
Премьер Венгрии Орбан раскрыл последствия военной операции России для Запада
Министр МВД РФ призвал возобновить операцию против афганского наркотрафика
Диетолог назвала вкусную и полезную альтернативу майонезу для худеющих
В Microsoft раскрыли ломающую компьютеры песню
Описаны особенности и сложности тушения источника дымки в Москве
Цвет волос из 1990-х годов вновь стал трендом
Жительница Мелитополя рассказала об избиении украинскими солдатами
Начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.