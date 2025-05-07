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12:08, 7 мая 2025Силовые структуры

Задержанные за подготовку теракта в Каховке пытались ранее подорвать российских военных

Украинские агенты, готовящие теракт в Каховке, пытались подорвать военных ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Украинские агенты, готовящие теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке, ранее пытались подорвать российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным силовиков, украинцы получили задание от кураторов подорвать машину с военными Вооруженных сил (ВС) России, однако выполнить его не смогли. После этого им поступила новая задача — расправиться с одним из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Для этого они планировали совершить теракт. Его удалось предотвратить.

Задержанные рассказали, что были завербованы киевскими спецслужбами осенью 2024 года. У них изъяли четыре самодельных взрывных устройства (СВУ) с поражающими элементами.

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