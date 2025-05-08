Актера Смольянинова оштрафовали за неуплату другого штрафа

РИА Новости: Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату другого штрафа

Московский суд оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), уехавшего из России после начала специальной военной операции за неуплату вовремя другого штрафа, об этом сообщает РИА Новости.

За что именно артиста привлекли к административной ответственности, не уточняется, также не раскрывается сумма взыскания. Еще одно аналогичное дело в отношении него по части 1 20.25 КоАП РФ будет рассмотрено 15 мая.

На уехавшего из России актера наложили арест из-за долгов. В августе 2024 года сообщалось, что Смольянинов не оплатил 54 штрафа на сумму 117 тысяч рублей. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета артиста за то, что тот вовремя не подал налоговую декларацию.

