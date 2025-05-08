Небензя: США демонстрируют стремление к урегулированию конфликта на Украине

США демонстрируют стремление к урегулированию конфликта на Украине, включая устранение его первопричин. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«В контексте украинского кризиса новая администрация США демонстрирует понимание сути конфликта, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании», — отметил дипломат.

Небензя также напомнил о продвижении США на уровне ООН инициатив, которые конструктивно оценивают ситуацию вокруг украинского кризиса. Он подчеркнул, что это является хорошим началом для урегулирования конфликта.

30 апреля Небензя заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью главы республики Владимира Зеленского. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва готова начать переговоры по Украине без предварительных условий.