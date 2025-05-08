Объявленное в честь Дня Победы перемирие в зоне СВО вступило в силу

Начало действовать объявленное Путиным в честь Дня Победы трехдневное перемирие

С 00:00 мск 8 мая вступило в силу объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным перемирие в зоне спецоперации (СВО), приуроченное ко Дню Победы. Оно продлится три дня, до 00:00 мск 11 мая, говорится в сообщении ТАСС.

Россия на это время прекращает все боевые действия, однако бойцы готовы отражать атаки, если Украина решит нарушить режим прекращения огня.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский же отверг предложение о введение режима прекращения огня на период празднования.