Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:13, 8 мая 2025Россия

Объявленное в честь Дня Победы перемирие в зоне СВО вступило в силу

Начало действовать объявленное Путиным в честь Дня Победы трехдневное перемирие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С 00:00 мск 8 мая вступило в силу объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным перемирие в зоне спецоперации (СВО), приуроченное ко Дню Победы. Оно продлится три дня, до 00:00 мск 11 мая, говорится в сообщении ТАСС.

Россия на это время прекращает все боевые действия, однако бойцы готовы отражать атаки, если Украина решит нарушить режим прекращения огня.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский же отверг предложение о введение режима прекращения огня на период празднования.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное в честь Дня Победы перемирие в зоне СВО вступило в силу

    В России начались длинные майские праздники

    Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес

    Силы ПВО сбили в Вологодской области украинский беспилотник

    Названы особенности «малой крылатой ракеты» США

    Мерц рассказал о гарантии безопасности Украине

    В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

    Adidas и Mercedes-Benz признали ответственность за укрепление власти нацистов

    Вторичные квартиры в крупных городах России начали дешеветь

    Трампа уличили в зависти к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости