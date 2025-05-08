Путин оценил прошедший день

Путин заявил, что прошедший день был очень хорошим

В Кремле завершился торжественный прием по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

По окончании праздничного ужина президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей. Среди прочего, он успел коротко пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер поблагодарил за теплую встречу и хороший вечер, в ответ Путин заявил, что «и день был очень хороший».

Путин и Си в ходе переговоров в Москве обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». В частности, они поручили ускорить его реализацию.

Ранее стало известно, что гостям торжественного ужина в Кремле предлагали салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой, из супов в меню прусутствовали борщ с телятиной и уха по-карельски. В качестве второго блюда можно было выбрать филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей. На десерт — щербет с морошкой и яблочный пирог с ванильным мороженым.

Утром 9 мая лидеры 27 зарубежных государств вновь встретятся на параде в честь Дня Победы на Красной площади.