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23:33, 8 мая 2025Россия

Путин оценил прошедший день

Путин заявил, что прошедший день был очень хорошим
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кремле завершился торжественный прием по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

По окончании праздничного ужина президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей. Среди прочего, он успел коротко пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер поблагодарил за теплую встречу и хороший вечер, в ответ Путин заявил, что «и день был очень хороший».

Путин и Си в ходе переговоров в Москве обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». В частности, они поручили ускорить его реализацию.

Ранее стало известно, что гостям торжественного ужина в Кремле предлагали салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой, из супов в меню прусутствовали борщ с телятиной и уха по-карельски. В качестве второго блюда можно было выбрать филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей. На десерт — щербет с морошкой и яблочный пирог с ванильным мороженым.

Утром 9 мая лидеры 27 зарубежных государств вновь встретятся на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

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