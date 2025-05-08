Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:20, 8 мая 2025Силовые структуры

Россиянин построил баню вместо храма и отправился в колонию на пять лет

Жителя Новосибирска осудили за мошенничество при строительстве храмов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Новосибирске россиянин присвоил деньги на строительство храмов и отправился в колонию на пять лет. Решение вынес Железнодорожный районный суд, сообщила региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант вместе со знакомым обманом заключили договоры на строительство четырех храмов с религиозными организациями.

Злоумышленники взяли предоплату в размере девяти миллионов рублей, однако строительством заниматься не собирались. Вместо этого они возвели баню из материалов, которые были закуплены для создания видимости работы.

Ранее сообщалось, что под Курганом руководитель казенного учреждения (МКУ) «Управления капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и подрядчик — директор строительной организации подозреваются в мошенничестве на 5,7 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вступило в силу объявленное Путиным трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Россия готова ответить на провокации Киева

    Раскрыта роль деда Зеленского во время Великой Отечественной войны

    В российском аэропорту ввели ограничение на прием и выпуск самолетов

    Россиянин построил баню вместо храма и отправился в колонию на пять лет

    Трамп задумал заключить торговую сделку с Великобританией

    В Южной Корее заявили о пуске баллистической ракеты КНДР

    В США оценили «способный доставить неприятности» истребитель Китая

    На Западе обвинили Киев в отказе выплачивать компенсации семьям погибших военных ВСУ

    В Чехии отвергли права России на памятник маршалу Коневу

    Россиянам назвали наиболее часто подделываемые купюры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости