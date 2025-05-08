Россиянин построил баню вместо храма и отправился в колонию на пять лет

Жителя Новосибирска осудили за мошенничество при строительстве храмов

В Новосибирске россиянин присвоил деньги на строительство храмов и отправился в колонию на пять лет. Решение вынес Железнодорожный районный суд, сообщила региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурант вместе со знакомым обманом заключили договоры на строительство четырех храмов с религиозными организациями.

Злоумышленники взяли предоплату в размере девяти миллионов рублей, однако строительством заниматься не собирались. Вместо этого они возвели баню из материалов, которые были закуплены для создания видимости работы.

Ранее сообщалось, что под Курганом руководитель казенного учреждения (МКУ) «Управления капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и подрядчик — директор строительной организации подозреваются в мошенничестве на 5,7 миллиона рублей.

