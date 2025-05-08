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13:03, 8 мая 2025Силовые структуры

В Кемеровской области задержан мужчина за призывы к терроризму в соцсетях

В Кемеровской области ФСБ задержала мужчину за призыв к терактам и поддержке ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Киселевск Кемеровской области сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали мужчину за распространение призывов к терроризму и поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал «Кузбасс без экстремизма».

Сообщается, что в ФСБ установили, что россиянин публиковал в проукраинских Telegram-каналах сообщения, в которых открыто призывал ВСУ 9 Мая нанести ракетный удар по Красной площади. Кроме того, установлено, что мужчина в социальных сетях активно выступал за введение новых санкций против России и подстрекал к терактам.

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