В Кемеровской области задержан мужчина за призывы к терроризму в соцсетях

В Кемеровской области ФСБ задержала мужчину за призыв к терактам и поддержке ВСУ

В городе Киселевск Кемеровской области сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали мужчину за распространение призывов к терроризму и поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал «Кузбасс без экстремизма».

Сообщается, что в ФСБ установили, что россиянин публиковал в проукраинских Telegram-каналах сообщения, в которых открыто призывал ВСУ 9 Мая нанести ракетный удар по Красной площади. Кроме того, установлено, что мужчина в социальных сетях активно выступал за введение новых санкций против России и подстрекал к терактам.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дела, чтобы привлечь россиянина к ответственности.

Ранее в Пензенской области задержали иностранца, финансирующего террористическую организацию. Возбуждено уголовное дело.