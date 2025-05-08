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15:09, 8 мая 2025Мир

В Кремле высказались про обмен Путиным и Трампом поздравлениями с 9 Мая

Песков: Путин и Трамп пока не поздравляли друг друга с 80-летием Победы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не обменивались друг с другом поздравлениями с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путин «пока не планирует» поздравлять американского коллегу. Песков добавил, что президент России также не получал поздравлений от Трампа.

Ранее Трамп сообщил, что не приедет в Москву 9 мая. Информацию о возможном визите американского президента в Россию на День Победы также опровергли в Кремле.

7 мая стало известно, что парад Победы в Москве не посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, азербайджанский лидер должен поучаствовать во внутренних мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.

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