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21:02, 8 мая 2025Россия

В МИД РФ появилась новая должность

В МИД РФ появилась должность посла по сохранению мемориального наследия
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В системе МИД России появилась должность посла по сохранению мемориального наследия. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в интервью ТАСС.

Новую должность занял Михаил Ванин. Захарова добавила, что помимо создания должности посла по особым поручением, министерство также готовит информационно-аналитические материалы на этот счет, чтобы рассказать об истории памятников.

Дипломат отметила, что российские посольства ежедневно работают над сохранением мемориального наследия, плотно контактируя со странами пребывания. Она добавил, что для сотрудников МИД День Победы — не единичное событие на подобии остальных праздников.

«Мы этим живем каждый день, что для нас 9 Мая — это каждый день то, что мы видим на календаре», — объяснила Захарова.

Ранее МИД Германии опубликовал сообщения на нескольких языках, включая русский, посвященные 80-летнему юбилею окончания Второй мировой войны.

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