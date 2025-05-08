МИД Германии разместил пост на русском языке

МИД ФРГ разместил пост на русском в честь юбилея окончания Второй мировой войны

МИД Германии опубликовал сообщения на нескольких языках, включая русский, посвященные 80-летнему юбилею окончания Второй мировой войны. Пост размещен в соцсети X.

«В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям», — говорится в публикации дипведомства ФРГ.

В сообщении также говорится, что 80 лет назад в Европе «началась небывалая эпоха мира», несмотря на то, что «часть континента еще слишком долго оставалась несвободной».

МИД ФРГ подчеркнули, что историческая ответственность за разлом и память о жертвах Второй мировой войны, которую развязала Германия, обязывают и сегодня защищать мир и свободу в Европе. «Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесенным странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им», — констатировало дипведомство.

Ранее сообщалось, что послы России и Белоруссии не были приглашены на памятное мероприятие 8 мая в парламенте Германии. Как пояснили в пресс-службе бундестага, решение принято исходя из оценки федерального правительства.