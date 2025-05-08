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00:46, 8 мая 2025Россия

В России обвинили Украину в желании сорвать парад Победы с одной целью

«Известия»: Украина хочет сорвать парад Победы для видимости изоляции РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Украина хочет сорвать парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил», — сказал он.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Киев не принял объявленное Россией перемирие, а обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной. «Украина не приняла перемирие и будет провоцировать. Если они решатся на удар по Красной площади, от Киева мокрого места не останется», — сказал он.

С 00:00 мск 8 мая вступило в силу объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным перемирие в зоне спецоперации, приуроченное ко Дню Победы. Оно продлится три дня, до 00:00 мск 11 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

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