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13:32, 8 мая 2025МирЭксклюзив

В способности Турции помочь урегулировать конфликт на Украине усомнились

Политолог Топорнин: Турция вряд ли сможет привести Россию и Украину к перемирию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В урегулировании конфликта на Украине можно попытаться задействовать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако время Стамбульских переговоров давно прошло, и у Турции сейчас хватает внутренних проблем, рассказал политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к турецкому коллеге Эрдогану с просьбой о посредничестве по Украине. Турецкое издание указало, что Эрдоган может вести переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политолог считает, что сейчас Трамп может попытаться задействовать потенциал Эрдогана, однако у Турции хватает собственных проблем, связанных с арестом главного оппозиционного лидера — мэра Стамбула, высокой инфляцией и сирийским вопросом. Более того, по мнению Топорнина, сейчас нет никого, кто бы мог внести судьбоносное предложение по Украине.

«Первично, чтобы все-таки каким-то образом начался прямой диалог между Москвой и Киевом. Вот этот посреднический диалог, который сегодня происходит через Вашингтон, Брюссель, Пекин или через еще кого-то, не приносит успеха. Поэтому пока прямых контактов нет, наверное, говорить о том, что стороны приблизились к мирному урегулированию, нельзя», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее, в марте, сообщалось, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. Тогда президент Турции отметил, что события в мире сделали необходимостью интенсивные консультации между Анкарой и Вашингтоном.

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