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12:04, 8 мая 2025Мир

Трамп обратился к Эрдогану с просьбой по Украине

Hürriyet: Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о посредничестве по Украине. Об этом пишет газета Hürriyet.

Издание подчеркивает, что Эрдоган может вести переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Если бы Украина не покинула стол переговоров под давлением Великобритании и США, Турция заключила бы мир в первые три месяца», — говорится в публикации.

Как выяснила газета, турецкий лидер положительно отнесся к предложению Трампа.

Ранее, в марте, сообщалось, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. Тогда президент Турции отметил, что события в мире сделали необходимостью интенсивные консультации между Анкарой и Вашингтоном.

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