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10:32, 8 мая 2025Мир

Захарова назвала страны с наибольшим числом оскверненных могил солдат Красной армии

Захарова: Чаще всего могилы красноармейцев оскверняют на Украине и в Болгарии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Могилы солдат Красной армии, участвовавших во Второй мировой войне, чаще всего оскверняют на Украине и в Болгарии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

По ее словам, также могилы красноармейцев оскверняются в Польше и Прибалтике. «Докатилось до того, что [президент Украины Владимир] Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой», — заявила Захарова.

Представитель МИД назвала подлым перемещение останков советский солдат в другие места. Она подчеркнула, что подобных примеров за последние десятилетия множество.

Захарова добавила, что в Польше монументы демонтируются, несмотря на двустороннее Соглашение о гарантиях и об обязанностях сторон, подписанное с Россией.

Ранее в Эстонии уничтожили монумент в честь павших моряков Красной армии, установленный в Таллине. Процедура проходила под личным контролем директора Эстонского военного музея.

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