Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

Захарова ответила МИД Чехии о памятнике Коневу: Пример раболепия перед подлостью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Чехии Яна Липавского о памятнике советскому маршалу Коневу. Ее слова приводит ТАСС.

Липавский заявил, что Россия «не имеет никаких прав» на памятник маршалу Ивану Коневу. Таким образом министр ответил на обращение посла России в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь определить местонахождение монумента. Министр подчеркнул, что памятник установили чешские большевики «как выражение своего подобострастия по отношению к СССР», а чешские демократы решили убрать его.

Захарова назвала это высказыванием «примером раболепия перед подлостью». «Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что власти чешского города Литомержиц решили перенести памятник «Честь и слава Советской Армии».

