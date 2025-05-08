В Чехии отвергли права России на памятник маршалу Коневу

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия «не имеет никаких прав» на памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом он написал в социальной сети X.
Таким образом министр ответил на обращение посла России в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь определить местонахождение монумента. Липавский подчеркнул, что памятник установили чешские большевики «как выражение своего подобострастия по отношению к СССР».
«А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — добавил он.
Ранее в Вологодской области установили памятник Иосифу Сталину. Бюст стал второй фигурой в регионе, посвященной советскому лидеру.