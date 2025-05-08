В Чехии отвергли права России на памятник маршалу Коневу

Глава МИД Чехии Липавский заявил об отсутствии прав России на памятник Коневу

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия «не имеет никаких прав» на памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом министр ответил на обращение посла России в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь определить местонахождение монумента. Липавский подчеркнул, что памятник установили чешские большевики «как выражение своего подобострастия по отношению к СССР».

«А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — добавил он.

Ранее в Вологодской области установили памятник Иосифу Сталину. Бюст стал второй фигурой в регионе, посвященной советскому лидеру.