Культовый режиссер без проблем долетел до Москвы для участия в параде Победы

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что без проблем долетел до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Кинематографист 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На параде также присутствовал представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.
В праздничном шествии приняли участие военнослужащие стран СНГ и ряда других государств, включая Египет и Монголию. Также в этом году парад Победы посетили военные из КНДР.