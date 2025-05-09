Культовый режиссер без проблем долетел до Москвы для участия в параде Победы

Кустурица заявил, что без проблем долетел до Москвы для участия в параде Победы

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что без проблем долетел до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Кинематографист 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На параде также присутствовал представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

В праздничном шествии приняли участие военнослужащие стран СНГ и ряда других государств, включая Египет и Монголию. Также в этом году парад Победы посетили военные из КНДР.