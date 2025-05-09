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13:16, 9 мая 2025Культура

Культовый режиссер без проблем долетел до Москвы для участия в параде Победы

Кустурица заявил, что без проблем долетел до Москвы для участия в параде Победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что без проблем долетел до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Кинематографист 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На параде также присутствовал представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

В праздничном шествии приняли участие военнослужащие стран СНГ и ряда других государств, включая Египет и Монголию. Также в этом году парад Победы посетили военные из КНДР.

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