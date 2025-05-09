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13:19, 9 мая 2025Россия

Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Зампред СБ РФ Медведев напомнил о судьбе врагов в поздравлении с Днем Победы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 9 мая опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем Победы.

«С Днем Великой Победы! Заветы наших отцов и дедов — в наших сердцах! Мы помним: если враг не сдается — его уничтожают».

Он также процитировал строки, посвященные Ракетным войскам стратегического назначения: «После нас — тишина. Но кому это нужно…»

9 мая в России отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел военный парад, участие в котором приняли военнослужащие, ветераны, а также делегации дружественных государств.

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