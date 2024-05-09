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09:37, 9 мая 2024Россия

Медведев поздравил россиян с Днем Победы и показал кадры поверженных противников

Зампред Совбеза Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем Победы и опубликовал видеокадры с поверженными противниками страны.

На некоторых показанных политиком кадрах — выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поклонной горе в Москве. На других — архивные видео 9 мая 1945 года, когда знамена поверженных фашистских войск бросали к подножию мавзолея на Красной площади.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что выставка трофейной техники на Поклонной горе показывает несостоятельность ВСУ на поле боя. По его словам, фактически Запад не может добиться реального превосходства над Россией в военном конфликте на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что выставка трофейной техники должна вызвать большой интерес как у москвичей, так и у всех россиян.

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      Алина Гончарова
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