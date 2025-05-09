Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Андрес Бурручага
0:1
2-й сет
live
Карен Хачанов
Рим (м)
Кэмерон Норри
Сегодня
15:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Линда Носкова
Завтра
11:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Фабиан Марожан
Завтра
12:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Рим (м)
13:05, 9 мая 2025Спорт

На экс-хоккеиста системы СКА совершили нападение

В экс-хоккеиста системы СКА Малышева выстрелили из сигнальной ракетницы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Hockeymans78

На бывшего хоккеиста системы СКА Василия Малышева совершили нападение. Подробности случившегося приводит «Чемпионат».

Вечером 6 мая Малышеву назначил встречу человек, который должен был ему денег. Однако на месте экс-спортсмен увидел группу лиц. «Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: "Че ты лыбишься?" Обозвал меня как-то. Я ему сказал: "Рот закрой свой", — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — рассказал он, добавив, что также у него украли телефон.

Малышев был доставлен в больницу с сильными ожогами, сотрясением и дырой от пули. «Страшно подумать о том, что было бы, если бы этот зажигательный патрон попал на пару сантиметров ниже, то есть в висок. Скорее всего, я бы даже скорую не дождался», — поделился он. 19-летний пострадавший подал заявление в правоохранительные органы.

Малышев начинал карьеру в Санкт-Петербурге. Защитник выступал за команду СКА-ХКД в первенстве города.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На параде Победы впервые представили российские беспилотники

    Парадные расчеты дружественных государств прошли по Красной площади

    На экс-хоккеиста системы СКА совершили нападение

    Одна из стран ЕС выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Власти Ингушетии высказались о нападении в Камешково после вмешательства Делимханова

    Посольство США в России назвало победу во Второй мировой войне общей

    ВСУ продолжили боевые действия во время объявленного в честь Дня Победы перемирия

    СК возбудил уголовное дело в связи с проникновением подростков в сгоревший «Крокус»

    Танки с парада Победы отправят на СВО

    Эстонцы пришли посмотреть парад Победы на российскую границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости