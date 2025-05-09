На экс-хоккеиста системы СКА совершили нападение

В экс-хоккеиста системы СКА Малышева выстрелили из сигнальной ракетницы

На бывшего хоккеиста системы СКА Василия Малышева совершили нападение. Подробности случившегося приводит «Чемпионат».

Вечером 6 мая Малышеву назначил встречу человек, который должен был ему денег. Однако на месте экс-спортсмен увидел группу лиц. «Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: "Че ты лыбишься?" Обозвал меня как-то. Я ему сказал: "Рот закрой свой", — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — рассказал он, добавив, что также у него украли телефон.

Малышев был доставлен в больницу с сильными ожогами, сотрясением и дырой от пули. «Страшно подумать о том, что было бы, если бы этот зажигательный патрон попал на пару сантиметров ниже, то есть в висок. Скорее всего, я бы даже скорую не дождался», — поделился он. 19-летний пострадавший подал заявление в правоохранительные органы.

Малышев начинал карьеру в Санкт-Петербурге. Защитник выступал за команду СКА-ХКД в первенстве города.