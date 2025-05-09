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18:19, 9 мая 2025Россия

Патриарх Кирилл обратился к новому Папе Римскому

Патриарх Кирилл поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием на престол
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к новому Папе Римскому Льву XIV с поздравлением. Телеграмма с поздравлением Льва XIV с избранием на престол Римско-католической церкви опубликована на сайте патриархии.

По словам главы РПЦ, сейчас людям приходится сталкиваться как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды. В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особое значение для мир, указал патриарх Кирилл. Он понадеялся, что отношения церквей будут развиваться во благо.

«Всемилостивый Господь да укрепляет ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета», — пожелал Папе Римскому глава РПЦ.

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.

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