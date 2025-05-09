Си Цзиньпин высказался о дружбе России и Китая

Си Цзиньпин: Россия и КНР должны быть закаленными как сталь друзьями

Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Он указал на необходимость поддерживать отношения из поколения в поколение. «Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю свою историю. «Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений», — сказал он.

Председатель КНР прилетел в Москву вечером 7 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится по 10 мая.