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07:31, 9 мая 2025Мир

Си Цзиньпин высказался о дружбе России и Китая

Си Цзиньпин: Россия и КНР должны быть закаленными как сталь друзьями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Bobylyov / Host agency RIA Novosti / Reuters

Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Он указал на необходимость поддерживать отношения из поколения в поколение. «Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю свою историю. «Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений», — сказал он.

Председатель КНР прилетел в Москву вечером 7 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится по 10 мая.

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