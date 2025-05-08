Путин оценил отношения России и Китая

Путин: Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю свою историю

Отношения России и Китая достигли наивысшего расцвета за всю свою историю. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии подписания документов с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

«Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не зависят от международной обстановки или ситуации внутри двух государств.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай успешно наращивают производство кино и впереди обе страны ждет много новых кинокартин. В частности, российский лидер напомнил об успешном прокате совместного фильма «Красный шелк».