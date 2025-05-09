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15:17, 9 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление США о победе Путина

Депутат Чепа: Среди гостей парада Победы было единодушие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Среди гостей парада Победы на Красной площади было единодушие, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на оценку присутствия мировых лидеров в Москве 9 Мая в западных СМИ.

«Было 27 лидеров разных стран. Могло быть значительно больше. Но, даже несмотря на огромное давление, на попытки всех запугать, было такое единодушие среди гостей. Даже лидеры, которые не приехали, высказали свое огромное уважение и благодарность нашим предкам за все, что они сделали для победы в мире над злом. Чувствуется, что люди ценят уроки той победы», — сообщил Чепа.

Я после парада разговаривал с журналистами «Синьхуа». Они очень высоко оценили парад, высоко оценивают взаимодействие между нашими странами, взаимодействие между нашими лидерами

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее издание The Washington Post сообщило, что присутствие более двух десятков мировых лидеров на параде Победы в Москве стало победой президента России Владимира Путина как лидера, которого Запад стремился изолировать.

9 мая в Москве состоялся парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили российский президент Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств.

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