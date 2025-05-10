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08:45, 10 мая 2025Мир

Аналитик назвал совместное заявление России и Китая историческим документом

Аналитик Полин: Совместное заявление РФ и КНР является историческим документом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Bobylyov / Host agency RIA Novosti / Reuters

Совместное российско-китайское заявление, которое было сделано во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина — это исторический документ. Он предоставляет основу для правильного понимания истории, дает оценку значения сотрудничества России и Китая, заявил глава центра экономики России Исследовательского института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин, пишет РИА Новости.

«Государственный визит генерального секретаря Си Цзиньпина в Россию и совместное российско-китайское заявление, сделанное во время визита, являются важным достижением и историческим документом, достигнутыми в ключевой исторический момент», — отметил аналитик.

Совместное заявление Москвы и Пекина предоставляет ценностную основу и ориентиры для правильного понимания истории Второй мировой войны и победы в антифашистской войне, добавил он. Документ также ясную оценку достижениям сотрудничества в рамках российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

Ранее глава РФ Владимир Путин рассказал, что наиболее важным вопросом в документе, который был подписан по итогам переговоров с Си Цзиньпином является защита памяти о победе над немецким нацизмом и японским милитаризмом, а также борьба с попытками их возродить. Политик также упомянул, что помимо этого текста, будет подписан еще целый пакет документов по вопросам развития двусторонних отношений России и Китая.

В свою очередь, Си Цзиньпин рассказал, что Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь. Он указал на необходимость поддерживать отношения из поколения в поколение.

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