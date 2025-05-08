Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 8 мая 2025Мир

Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

Путин: Лейтмотивом документа РФ и КНР будет противодействие возрождению нацизма
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Главным вопросом в документе, который был подписан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином является защита памяти о победе над немецким нацизмом и японским милитаризмом, а также борьба с попытками их возродить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Главным итоговым документом станет совместное заявление на высшем уровне, лейтмотивом которого является 80-летие Великой Победы и живая связь времен, причем (...) в контексте противодействия попыткам возрождения нацизма и милитаризма, пересмотра итогов Второй мировой войны», — указал глава государства.

Путин также подчеркнул, что помимо этого текста, будет подписан еще целый пакет документов по вопросам развития двусторонних отношений России и Китая.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего расцвета за всю свою историю. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Пекина не зависят от международной обстановки или ситуации внутри двух государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

    Россия и Китай сделали заявление по КНДР

    В США усомнились в необходимости сделки по недрам с Украиной

    Стало известно об обсуждении России и США способов возобновить поставки газа в Европу

    Президент Сербии высказался об ответе Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию

    Зеленскому предрекли значительное сокращение срока жизни при одном условии

    Заявившего о неофициальном перемирии с Россией депутата уличили во лжи

    Женатого на украинке таксиста из Москвы арестовали и обвинили в госизмене. Что об этом известно?

    Суперкомпьютер определил фаворита финала Лиги чемпионов

    На Украине заявили о превращении страны в колонию США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости