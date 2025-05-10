Большое количество наград на кителях северокорейских военных объяснили

Военкор Коц: Северокорейские военачальники носят на кителях медали своих предков

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что северокорейские военачальники, прибывшие на Парад Победы в Москве 9 Мая, носят на своих кителях награды своих отцов и дедов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, это традиция, которая сложилась в Северной Корее на протяжении многих лет.

«Там существует правило, что сын или внук носит награды своих отца и деда в качестве дани уважения. Такой символ преемственности поколений. Отсюда количество орденов на кителях их военачальников», — написал Коц.

Ранее стало известно, что в параде в честь 80-летнего юбилея Победы над нацизмом приняли участие военные из КНДР. Северокорейские военачальники были замечены на трибунах на Красной площади.