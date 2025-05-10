Брат папы Римского рассказал о любимой игре понтифика в детстве

NYT: Новый папа Римский Лев XIV любил играть в священника в детстве

Новоизбранный папа Римский Лев XIV любил играть в священника в детстве. Об этом рассказал брат понтифика Луи Превост в беседе с New York Times.

Издание отмечает, что в семье маленького Роберта (мирское имя папы — прим. «Ленты.ру») часто шутили, что он станет понтификом. Уточняется, что в детстве Лев XIV всегда выступал в роли примирителя в конфликтах между братьями.

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.