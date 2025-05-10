Друзья отбили идущего домой мужчину у леопарда

В Индии леопард набросился на идущего домой мужчину

В Индии молодой мужчина едва не стал жертвой леопарда. Об этом пишет Telegraph India.

Инцидент произошел ночью в начале мая в деревне Керкатабусти, штат Западная Бенгалия. За несколько дней до нападения жители деревни поняли, что в окрестностях бродит хищник, потому что начал пропадать скот и домашняя птица.

Около девяти часов вечера 22-летний Ашрафул Гани возвращался домой с друзьями Нуром Аламом Хоссай и Шахидулом Хаке, когда леопард внезапно напал на него из кустов. Гани упал, и хищник набросился на него. Он нанес молодому мужчине серьезные травмы руки, живота и спины. Мужчина позвал на помощь друзей, которые шли всего в нескольких метрах впереди, и они отбили его у хищника палками. Гани срочно доставили в сельскую больницу. Медикам удалось спасти ему жизнь.

Инцидент вызвал панику в округе, поэтому местным властям пришлось вмешаться. «Мы установили ловушку в этом районе, но животное пока не попалось в нее. Жителей предупредили, и мы усилили патрулирование», — сообщил Саджал Кумар Дей, егерь района Кхуния.

Ранее в индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который успел растерзать двух человек и тяжело ранил еще двоих. Последнее нападение произошло 13 апреля.