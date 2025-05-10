Евродепутат Блага: ЕС и оппозиция будут пытаться мстить Фицо за визит в Москву

Евросоюз и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьер-миистру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву на парад Победы. Об этом заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага.

«Конечно, они захотят ему отомстить. Но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо — суверенный председатель правительства Словацкой Республики», — подчеркнул политик.

Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву, чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом депутат отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза.

Ранее сам Роберт Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, глава РФ поблагодарил премьера Словакии за приезд в Москву, несмотря на трудности.

Премьер Словакии прибыл в Москву поздно вечером 8 мая, его маршрут проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так как Эстония, Литва и Латвия запретили спецрейсу лететь через свое воздушное пространство.