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01:37, 10 мая 2025Мир

Евродепутат рассказал о возможной мести стран ЕС в отношении Фицо

Евродепутат Блага: ЕС и оппозиция будут пытаться мстить Фицо за визит в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Antonio Bronic / Reuters

Евросоюз и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьер-миистру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву на парад Победы. Об этом заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага.

«Конечно, они захотят ему отомстить. Но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо — суверенный председатель правительства Словацкой Республики», — подчеркнул политик.

Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву, чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом депутат отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза.

Ранее сам Роберт Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, глава РФ поблагодарил премьера Словакии за приезд в Москву, несмотря на трудности.

Премьер Словакии прибыл в Москву поздно вечером 8 мая, его маршрут проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так как Эстония, Литва и Латвия запретили спецрейсу лететь через свое воздушное пространство.

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